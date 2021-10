Fdi | De Priamo | bisogna uscire da clima odio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Esprimo solidarietà al candidato Sindaco Enrico Michetti per le inquietanti scritte di minaccia e per la vandalizzazione del suo comitato, di cui speriamo vengano identificati e arrestati i responsabili. Quelle frasi minacciose e la firma con la stella delle brigate rosse ci riportano indietro agli anni più bui della storia repubblicana”. Lo dichiara Andrea De, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina è eletto consigliere nella prossima consiliatura. “Occorre riportare il dibattito politico su canoni di confronto democratico, uscendo daldi aggressione mediatica e politica di cui in questi giorni è oggetto Fratelli d’Italia.” “La mancanza di rispetto e di legittimazione politica per l’avversario non possono che generare mostri e alimentare le frange estreme verso l’innalzamento del livello di scontro politico ...