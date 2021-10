Diritti di segreteria per l’accesso ai servizi digitali pubblici, trattenuti illegalmente: con questa accusa un arresto a San Nicandro Garganico Contestato il peculato (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, su disposizione della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, hanno eseguito nella mattinata di ieri, per il reato di peculato, una misura cautelare personale degli arresti domiciliari e un sequestro di beni e utilità nei confronti di P.P. classe 1959 di San Nicandro, “Operatore di Registrazione” presso la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Foggia e designato dalla stessa al rilascio delle abilitazioni e dei certificati per i servizi digitali della Camera di Commercio di Foggia. In particolare, i certificati della Carta Nazionale dei servizi e della Firma Digitale, strumenti necessari per l’accesso ai servizi on-line della Pubblica ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, su disposizione della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, hanno eseguito nella mattinata di ieri, per il reato di, una misura cautelare personale degli arresti domiciliari e un sequestro di beni e utilità nei confronti di P.P. classe 1959 di San, “Operatore di Registrazione” presso la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Foggia e designato dalla stessa al rilascio delle abilitazioni e dei certificati per idella Camera di Commercio di Foggia. In particolare, i certificati della Carta Nazionale deie della Firma Digitale, strumenti necessari peraion-line della Pubblica ...

