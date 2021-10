Delitto di Entratico | il pm chiede 24 anni per il dipendente del prof ucciso

Advertising

PiuValliTV : DELITTO ENTRATICO, I DUE INDIANI SI DIFENDONO Era già successo in occasione della precedente udienza che vedeva l… - PiuValliTV : DELITTO DI ENTRATICO, SI DIFENDONO I 2 INDIANI -

Ultime Notizie dalla rete : Delitto Entratico

L'Eco di Bergamo

Ilviene collocato tra le 18.38 e le 18.51. Le telecamere non riprendono Pal tornare ain bici, riprendono un uomo nella direzione opposta alle 19.18 ma non si può dire chi sia. ...... a, una sorta di fattoria didattica. Il corpo carbonizzato fu trovato dal figlio Simone. ... Il nodo delle scarpe Carrera, la cui orma è stata trovata sulla scena del, scarpe che la ...Anche Singh Mandip, 39 anni, a processo per favoreggiamento ha scelto la via delle dichiarazioni spontanee. Come aveva fatto il connazionale Pal Surinder, indiano di 58 anni, accusato di omicidio volo ...