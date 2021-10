Dal 20 ottobre cambia tutto, senza TV HD non vedrai più nulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dal 20 ottobre cambia tutto, non potrai più vedere alcun canale televisivo se non possiedi un TV HD. Tutti i canali saranno visibili solo in alta definizione e bisognerà anche risintonizzare i canali della propria TV. Il passaggio al nuovo digitale terrestre, detto brevemente DVB-T2, sta per avere inizio e andrà avanti per tutto il 2022 e terminerà a gennaio 2023. In questa prima fase non è necessario dotarsi di un decoder o di una TV compatibile con il DVB-T2, basta che la TV sia almeno HD. Digitale terrestre: le date slittano TV HD dal 20 ottobre I canali Mediaset e Rai saranno visibili solo con TV HD a partire dal 20 ottobre, i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24 saranno ancora visibili anche sulle vecchie TV per un certo periodo di tempo. Invece, Rai 4, Rai 5, Rai Movie, ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dal 20, non potrai più vedere alcun canale televisivo se non possiedi un TV HD. Tutti i canali saranno visibili solo in alta definizione e bisognerà anche risintonizzare i canali della propria TV. Il passaggio al nuovo digitale terrestre, detto brevemente DVB-T2, sta per avere inizio e andrà avanti peril 2022 e terminerà a gennaio 2023. In questa prima fase non è necessario dotarsi di un decoder o di una TV compatibile con il DVB-T2, basta che la TV sia almeno HD. Digitale terrestre: le date slittano TV HD dal 20I canali Mediaset e Rai saranno visibili solo con TV HD a partire dal 20, i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24 saranno ancora visibili anche sulle vecchie TV per un certo periodo di tempo. Invece, Rai 4, Rai 5, Rai Movie, ...

