Concorso STEM | USR certifica abilitazione all’insegnamento per docenti che hanno superato le prove

Concorso STEM, finalizzato al reclutamento del personale docente per le classi di Concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. Bandito con DD 826 dell'11 giugno 2021 in numerose regioni si è già concluso. USR certifica abilitazione all'insegnamento per docenti che hanno superato le prove.

