Carmine Esposito | ”Napoli? Una delle principali candidate per lo Scudetto”

Leggi su retecalcio

(Di venerdì 15 ottobre 2021): “Ospina ha maggiore esperienza di Meret. Osimhen puo’ superare i 20 gol grazie a mister Spalletti, è tra gli attaccanti emergenti piu’ forti insieme a Mbappè e Haaland”, ex attaccante dell’Empoli di Spalletti, attualmente allenatore, ha rilasciato un’intervista aMagazine.Com, per parlare del, di Osimhen, dei rientri di Ghoulam, Demme e Mertens, di razzismo, del dualismo Ospina-Meret e di altro. Queste le sue parole: SUL“Il, dopo sette turni di campionato, è primo in classifica a punteggio pieno, per questo credo che sia unaper lo, anche se per esprimere giudizi piu’ precisi bisogna attendere almeno il girone ...