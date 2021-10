Calciomercato Juventus, addio Ramsey: c’è lo scambio con Raiola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il centrocampista gallese della Juventus, Aaron Ramsey, potrebbe andare via: suggestione scambio con il big di Mino Raiola, l’idea Settimane importanti in casa Juventus per quanto riguarda il futuro del… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il centrocampista gallese della, Aaron, potrebbe andare via: suggestionecon il big di Mino, l’idea Settimane importanti in casaper quanto riguarda il futuro del… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : La Juve pensa al dopo-Chiellini: fari su Romagnoli, è in scadenza col Milan - GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Paratici fa sul serio per un big bianconero - cmercatoweb : ?? La tentazione per la #Juventus: possibile doppia cessione da urlo -