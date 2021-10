Cacciari: il pericolo fascista è una farsa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Massimo Cacciari rigetta la farsa fascista. O meglio, la presunzione di certa sinistra secondo cui l’Italia, ciclicamente, e sempre vicino alle elezioni, viva un vero e proprio “pericolo fascista”. Secondo il filosofo, questo timore “è altrettanto realistico dell’entrata di un’astronave in un buco nero”. Ovvero quasi impossibile. “Le condizioni storiche, sociali, culturali di quel caratteristico fenomeno totalitario – scrive sulla Stampa – non hanno alcun remoto riscontro nella realtà attuale di nessun Paese”. Per capirlo basta studiare un po’ di storia. Il fascismo nel momento in cui spiccò il volo godeva “dell’appoggio diretto o indiretto di settori decisivi dell’industria, della finanza e di apparati dello Stato ad altissimo livello”. E nessuna di queste potenze oggi “ha il benché minimo interesse a ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Massimorigetta la. O meglio, la presunzione di certa sinistra secondo cui l’Italia, ciclicamente, e sempre vicino alle elezioni, viva un vero e proprio “”. Secondo il filosofo, questo timore “è altrettanto realistico dell’entrata di un’astronave in un buco nero”. Ovvero quasi impossibile. “Le condizioni storiche, sociali, culturali di quel caratteristico fenomeno totalitario – scrive sulla Stampa – non hanno alcun remoto riscontro nella realtà attuale di nessun Paese”. Per capirlo basta studiare un po’ di storia. Il fascismo nel momento in cui spiccò il volo godeva “dell’appoggio diretto o indiretto di settori decisivi dell’industria, della finanza e di apparati dello Stato ad altissimo livello”. E nessuna di queste potenze oggi “ha il benché minimo interesse a ...

