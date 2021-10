ALD acquisisce Fleetpool per sviluppare servizi di noleggio in abbonamento in Europa (Di venerdì 15 ottobre 2021) ALD acquisisce Fleetpool , una delle principali società tedesche di noleggio auto in abbonamento e il suo portafoglio di 10.000 veicoli. L'operazione consentirà ad ALD di sviluppare rapidamente ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) ALD, una delle principali società tedesche diauto ine il suo portafoglio di 10.000 veicoli. L'operazione consentirà ad ALD dirapidamente ...

Advertising

ANSA_Motori : ALD Automotive ha acquisito Fleetpool, una delle principali società tedesche di noleggio auto in abbonamento, assie… - solomotori : ALD, acquisisce Fleetpool per mobilità in abbonamento - ABMnewscom : ALD acquisisce Fleetpool per sviluppare servizi di noleggio in abbonamento in Europa - greencityit : ALD acquisisce Fleetpool per sviluppare servizi di noleggio in abbonamento in Europa: I contratti di abbonamento di… - ferpress : ALD acquisisce Fleetpool per sviluppare servizi di noleggio in abbonamento in Europa - Ferpress -