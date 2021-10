Al Bano è pronto per Ballando con le Stelle? “Io con il ballo non c’entro niente”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ospite in collegamento con Storie Italiane Ale la sua insegnante diOxana Lebedew confermano che acon ledomani sera saranno insieme nonostante il problema al piede della ballerina. C’è però altro per Al: “Io con ilnon, io invidio chi balla, io so cantare”. Fa riferimento poi alla sua ballerina che danza divinamente anche con un piede solo e forse per tattica, forse per umiltà o perché davvero è il meno bravo ripete: “Io ho avuto tanto tempo per la musica ma per ilpoco”. Vanno in onda le immagini di qualche anno fa quando Alpartecipò con Romina Power come ballerini per una notte. Fu un successo, soprattutto di ascolti. Tutti pensano che lui sia un ...