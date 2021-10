Uomini e Donne | colpo di fulmine per Gemma Tina la umilia in studio

Advertising

elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - LiaQuartapelle : Per qualsiasi donna che guadagna meno di un uomo oggi è una giornata da ricordare: la Camera ha approvato la legge… - AzzolinaLucia : Oggi abbiamo approvato la legge sulla #paritasalariale! Una legge con cui vogliamo ridurre il divario retributivo… - danieledv79 : RT @DaniSbrollini: La Camera ieri ha votato all'unanimità il testo unificato sulla parità salariale tra donne e uomini. Un lavoro important… - slimebrownie : RT @tennantslaugh: Possiamo smetterla di romanticizzare in questo modo le tradizioni teatrali in cui alle donne non era permesso recitare?… -

Il gender pay gap in Italia pesa in media il 14% e arriva anche fino al 20% in meno sulla busta paga dellerispetto ai loro colleghi. Un fenomeno tanto più grave se si pensa che oggi le ...Nella puntata di, in onda oggi su Canale5 , Gemma Galgani racconta di aver iniziato a frequentare Costabile , con il quale si è scambiata un bacio appassionato . Mentre Marika torna alla carica contro ...Non c'è pace per Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e donne, che continua ad essere al centro dell'attenzione non per le nuove storie d'amore che lo vedono protagonista bensì per i look ...Cala l’imbarazzo in studio dopo le immagini dell’ultima esterna tra la tronista e Ciprian Aftim. Tra i due sarebbe scattata la scintilla che li ha spinti ad avere per la prima volta un approccio fisic ...