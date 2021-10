Trappola per Bianca Guaccero: il suo ex Nicola Ventola a Detto Fatto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per Jonathan Kashanian Bianca Guaccero e Nicola Ventola si amano ancora. Lui arriva a sorpresa tra gli ospiti di oggi di Detto Fatto. Una Trappola per la Guaccero? Forse no, forse la conduttrice ha voluto una volta per tutte zittire il gossip sul presunto ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato. Il risultato è però un insieme di ricordi e di emozioni che fanno brillare gli occhi a entrambi. Complice Jonathan la conduttrice e il calciatore raccontano della loro storia d’amore. Nel 2007 Bianca Guaccero disse che quella con Nicola Ventola era stata la storia d’amore più importante e che l’aveva capito in ritardo. Un attimo di imbarazzo per lei che ammette che è così ma che l’anno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per Jonathan Kashaniansi amano ancora. Lui arriva a sorpresa tra gli ospiti di oggi di. Unaper la? Forse no, forse la conduttrice ha voluto una volta per tutte zittire il gossip sul presunto ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato. Il risultato è però un insieme di ricordi e di emozioni che fanno brillare gli occhi a entrambi. Complice Jonathan la conduttrice e il calciatore raccontano della loro storia d’amore. Nel 2007disse che quella conera stata la storia d’amore più importante e che l’aveva capito in ritardo. Un attimo di imbarazzo per lei che ammette che è così ma che l’anno ...

Advertising

edoludo : Via l’articolo 28, jobs act, canone rai in bolletta, sacchetti a pagamento (perché aveva amica che li produceva) sa… - LMindreanu : @38grammi @GiulioMarini2 @barbarab1974 @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute Si renderanno conto che sono cascati in una… - UNKNOWN_BAD4 : RT @laperlaneranera: La fregatura del #RecoveryFund Fondi del Recovery Fund andranno a pesare sul Debito e sul Deficit. La trappola nascos… - DiegoCa_73 : RT @laperlaneranera: La fregatura del #RecoveryFund Fondi del Recovery Fund andranno a pesare sul Debito e sul Deficit. La trappola nascos… - dG_636 : @Veronic17544071 Cos’è? Una trappola per Boomers? -