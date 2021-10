Tamponi gratis, muro di Letta contro Salvini. Sindacati: “Governo deciderà in Cdm” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per i lavoratori si torna a parlare di abbassare il prezzo dei Tamponi o di renderli gratis: i Sindacati fanno sapere che il Governo deciderà domani in Cdm, intanto Letta fa muro contro Salvini. Il nodo è agevolare o non i lavoratori non vaccinati, visto che da domani – con l’obbligo del green pass – si rischiano buchi e defezioni. Un quadro preoccupante, al netto delle proteste di tir e portuali, che vogliono bloccare il Paese. E se i Sindacati, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, assicurano che l’esecutivo valuterà di tagliare ancora i prezzi dei Tamponi, nel centrosinistra c’è chi – come il leader dem – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per i lavoratori si torna a parlare di abbassare il prezzo deio di renderli: ifanno sapere che ildomani in Cdm, intantofa. Il nodo è agevolare o non i lavoratori non vaccinati, visto che da domani – con l’obbligo del green pass – si rischiano buchi e defezioni. Un quadro preoccupante, al netto delle proteste di tir e portuali, che vogliono bloccare il Paese. E se i, dopo l’ina Palazzo Chigi, assicurano che l’esecutivo valuterà di tagliare ancora i prezzi dei, nel centrosinistra c’è chi – come il leader dem – ...

