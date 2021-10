Scioperi no green pass: Commissione garanzia chiede revoca nei giorni 15 – 20 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sugli Scioperi nei servizi pubblici essenziali che ha dichiarato illegittimi gli Scioperi proclamati dal 15 al 20 ottobre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladisull'attuazione della legge suglinei servizi pubblici essenziali che ha dichiarato illegittimi gliproclamati dal 15 al 20L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Sparviero13 : Green pass, controlli, controlli dei controlli, tamponi a volontà, scioperi, proteste, incidenti, devastazioni, mal… - FirenzePost : Scioperi no green pass: Commissione garanzia chiede revoca nei giorni 15 – 20 ottobre - Open_gol : Domani entra in vigore il Green Pass obbligatorio. Gli scioperi dei portuali annunciati e quelli minacciati dagli a… - BSanturbano : RT @jimmomo: Veniamo letteralmente massacrati di scioperi nei servizi pubblici essenziali, decine ogni anno, in pratica non passa settimana… - _MT3V : RT @MarcoNoel19: I No Green pass minacciano scioperi : ' Dal 15 ottobre non andiamo più a lavoro ' Esatto, proprio così. -

Ultime Notizie dalla rete : Scioperi green Green pass, Commissione di Garanzia: revocare gli scioperi La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato una nota al Viminale esprimendo 'preoccupazione' in merito agli scioperi proclamati dal 15 al 20 ottobre dalla Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati, invitandoli a revocare le agitazioni. La Commissione ...

Green pass, porti e tir a rischio caos. Stretta del Viminale Nei cinque porti di Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi "non temiamo particolari situazioni di criticità, scioperi o blocchi " legati all'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass. ...

Green pass, Commissione di Garanzia: revocare gli scioperi TGCOM Scioperi no green pass: Commissione garanzia chiede revoca nei giorni 15 – 20 ottobre La commissione di garanzia sull'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali che ha dichiarato illegittimi gli scioperi proclamati dal 15 al 20 ottobre scioperi, commissione, ...

Allarme porti, Trieste alla paralisi A rischio trasporti e alimentari Molti camionisti e braccianti agricoli non immunizzati. Si teme per i rifornimenti di negozi e supermercati. E c’è il nodo degli stranieri vaccinati con Sputnik o Sinovac: ipotesi terza dose con un si ...

La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato una nota al Viminale esprimendo 'preoccupazione' in merito agliproclamati dal 15 al 20 ottobre dalla Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati, invitandoli a revocare le agitazioni. La Commissione ...Nei cinque porti di Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi "non temiamo particolari situazioni di criticità,o blocchi " legati all'entrata in vigore dell'obbligo delpass. ...La commissione di garanzia sull'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali che ha dichiarato illegittimi gli scioperi proclamati dal 15 al 20 ottobre scioperi, commissione, ...Molti camionisti e braccianti agricoli non immunizzati. Si teme per i rifornimenti di negozi e supermercati. E c’è il nodo degli stranieri vaccinati con Sputnik o Sinovac: ipotesi terza dose con un si ...