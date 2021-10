Sci alpino, si deve raccogliere di più nei grandi eventi. La preparazione dell’Italia focalizzata su Pechino 2022? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Manca una decina di giorni all’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino, che prenderà il via con il consueto prologo di Sölden nel weekend del 23-24 ottobre. Come è andata la preparazione delle squadre azzurre in vista dell’inverno 2021-22? Andiamo a fare una panoramica della situazione. In campo femminile, dove l’Italia vanta una forza impressionante, le tre punte hanno passato un’estate serena. Sofia Goggia, costretta a rinunciare ai Mondiali di Cortina a causa dell’infortunio patito a fine gennaio, ha lavorato tantissimo dal punto di vista atletico, proprio per presentarsi al top della forma sin dal principio della nuova annata agonistica. Con la rivoluzione del calendario, che garantisce pari numero di gare veloci e tecniche, non si può infatti escludere a priori una candidatura alla conquista della Sfera di cristallo assoluta, la quale però è ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Manca una decina di giorni all’inizio della Coppa del Mondo di sci, che prenderà il via con il consueto prologo di Sölden nel weekend del 23-24 ottobre. Come è andata ladelle squadre azzurre in vista dell’inverno 2021-22? Andiamo a fare una panoramica della situazione. In campo femminile, dove l’Italia vanta una forza impressionante, le tre punte hanno passato un’estate serena. Sofia Goggia, costretta a rinunciare ai Mondiali di Cortina a causa dell’infortunio patito a fine gennaio, ha lavorato tantissimo dal punto di vista atletico, proprio per presentarsi al top della forma sin dal principio della nuova annata agonistica. Con la rivoluzione del calendario, che garantisce pari numero di gare veloci e tecniche, non si può infatti escludere a priori una candidatura alla conquista della Sfera di cristallo assoluta, la quale però è ...

Advertising

Mauri983 : RT @OA_Sport: #SCIALPINO Il Circo Bianco sta per tornare in scena: Bassino, Brignone e Goggia guidano la squadra femminile di gigante in vi… - zazoomblog : Sci alpino Coppa del Mondo in partenza: Bassino e Brignone in gara - #alpino #Coppa #Mondo #partenza: - DiscoveryAlps : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino! - STnews365 : Italia, ecco le squadre per i giganti di apertura di Coppa del Mondo Otto azzurre e otto azzurri scenderanno in pis… - OA_Sport : #SCIALPINO Annunciato l'elenco dei convocati dei gigantisti a Soelden: occhio alla prima di Vinatzer nel circuito m… -