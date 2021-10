Rrahmani | “Siamo più uniti rispetto allo scorso anno Spalletti? Il suo lavoro è importante”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Stiamo facendo bene, anche seancora all’inizio. Mi trovo bene coi compagni, speriamo di continuare così. Non gioca mai solo un singolo, è la squadra che sta giocando bene”. Sono le parole del difensore kosovaro del Napoli, Amir, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “? Tutti insiemepiù. Il suoe noi lo seguiamo. Le cose non possono essere separate. Dobbiamo continuare così. Non è solo la difesa forte,tutti forti. Continuare così sarebbe stupendo”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Amir, difensore del Napoli , parla a Radio Kiss Kiss ella sua nuova vita col club partenopeo: 'Stiamo facendo bene, anche seancora all'inizio. Mi trovo bene coi compagni, speriamo di ...Il difensore del Napoli Amirha parlato dell'ottimo inizio di stagione della squadra azzurra Amir, difensore del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell'ottimo inizio di stagione della squadra azzurra. PRIMATO - "Ci aspetta un campionato molto lungo. Sono solo ...Rrahmani ha già segnato due volte. "Il mio gol alla Fiorentina? Avevamo studiato il Borussia Dortmund in un video e abbiamo provato quello schema direttamente in campo, il pomeriggio della partita. È ...A Radio Goal, programma di Kiss Kiss, ha parlato il difensore del Napoli Amir Rrahmani, in vista della partita di domenica contro il Torino. "Mi sono subito trovato bene con i miei compagni ...