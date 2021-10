Rai batte cassa per coprire il rosso. Gli 1,7 miliardi del canone in bolletta non bastano: “Lo paghino anche telefonini e tablet” (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Rai batte cassa. E si presenta con il cappello in mano in commissione di vigilanza con il suo amministratore delegato, Carlo Fuortes, che propone un canone per telefonini e tablet e spera di poter trattenere anche la quota del canone destinata al fondo per l’editoria. Del resto una soluzione bisognerà pure trovarla al buco di bilancio della tv di Stato che impiega 12mila persone, uno staff simile per dimensione a quello dell’Alitalia. Ma, proprio come nel caso dell’ex compagnia di bandiera, nonostante il problema contabile sia noto da anni, gli amministratori che nell’ultimo decennio si sono succeduti a viale Mazzini non hanno messo in atto alcun rimedio industriale. Al massimo soluzioni tampone per fare qualche taglio o ottenere denari in emergenza. Il fatto che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Rai. E si presenta con il cappello in mano in commissione di vigilanza con il suo amministratore delegato, Carlo Fuortes, che propone unpere spera di poter trattenerela quota deldestinata al fondo per l’editoria. Del resto una soluzione bisognerà pure trovarla al buco di bilancio della tv di Stato che impiega 12mila persone, uno staff simile per dimensione a quello dell’Alitalia. Ma, proprio come nel caso dell’ex compagnia di bandiera, nonostante il problema contabile sia noto da anni, gli amministratori che nell’ultimo decennio si sono succeduti a viale Mazzini non hanno messo in atto alcun rimedio industriale. Al massimo soluzioni tampone per fare qualche taglio o ottenere denari in emergenza. Il fatto che la ...

