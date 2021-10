Orzowei | è online il nuovo singolo di Oliver Onions con Tommaso Paradiso

(Di giovedì 14 ottobre 2021) È uscito oggi sulle piattaforme digitali “” ildeglifeaturing. Il brano è la nuova freccia nell’arco di Future Memorabilia, album in uscita il 29 ottobre Una moderna giungla metropolitana fa da set a, la nuovissima versione deglifeat.fuori oggi – giovedì 14 ottobre – su tutte le piattaforme digitali e da domani in radio. L’iconica sigla della fortunata serie televisiva di produzione italo-tedesca “, il figlio della savana” si arricchisce oggi di sonorità tribali trascinanti, impreziosita dalla voce diche si unisce per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Orzowei online

ZON.it

diffusa tramite il catalogowww.bigmet.org e le pagine Facebook delle biblioteche civiche e ... storia di un castoro (premiato nel 1948 con il Collodi e tradotto in 28 lingue)(vincitore ...diffusa tramite il catalogowww.bigmet.org e le pagine Facebook delle biblioteche civiche e ... storia di un castoro (premiato nel 1948 con il Collodi e tradotto in 28 lingue)(vincitore ...Una moderna giungla metropolitana fa da set a Orzowei, la nuovissima versione degli Oliver Onions feat. Tommaso Paradiso fuori su tutte le piattaforme digitali . L’iconica sigla della fortunata serie ...Una moderna giungla metropolitana fa da set a ORZOWEI, la nuovissima versione degli OLIVER ONIONS feat. TOMMASO PARADISO in arrivo giovedì 14 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio da ven ...