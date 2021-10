Omicidio Giulio Regeni | al via il processo agli 007 egiziani

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma –di, si è aperto questa mattina, nell’aula bunker di Rebibbia davanti alla Terza Corte d’Assise, ilnei confronti dei quattro 007accusati del sequestro, delle torture e dell’del ricercatore italiano. I quattro agenti della National Security, individuati grazie alle indagini della Procura di Roma, sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato, e nei confronti di quest’ultimo i pm contestano anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso inaggravato. Presenti in aula i genitori di, Paola Deffendi e Claudio, e la sorella ...

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - Roberto_Fico : Domani la prima udienza sul sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni. Voglio inviare un abbraccio a Pao… - ilpost : La Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituirà parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - Labur1967 : RT @Palazzo_Chigi: La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Rege… - Iosonolagomma : RT @RollingStoneita: Inizia oggi il processo per l’omicidio di Giulio Regeni #14ottobre -

... concorso in lesioni personali aggravate e concorso inaggravato. La famiglia: "Vogliamo ... legali della famiglia diRegeni - vogliamo un processo. Ma che sia regolare, siamo qui per ...... torturato e ucciso il ricercatore italianoRegeni , dell'università di Cambridge. Il ... mentre Sharif è accusato anche di 'cospirazione per commettere unaggravato' . Il rapimento ...Un mistero l’uccisione nella Platì del Nord di Paolo Salvaggio, detto “Dum Dum”, broker della droga vicino ai Barbaro-Papalia ...I quattro imputati non compariranno in aula perché l'Egitto si è rifiutato di collaborare. La presidenza del Consiglio si costituirà parte civile assieme alla famiglia Regeni.