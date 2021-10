Oltre Angiolini e Allegri. Basta con i tapiri di “Striscia” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non sappiamo cosa sia successo tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini e non ci frega granché. Ma sappiamo che, quando serve, la cancel culture non c’è mai. Perché di tutte le statue, statuine e statuette da abbattere ce n’è almeno una che varrebbe la pena lasciarsi alle spalle per sempre: il tapiro. L’antenato delle gogne social. Il feticcio del populismo televisivo anni Novanta, cui soprattutto non si perdonerà mai la colpa più grave: “Non fa ridere”, come dice ora la figlia di Ambra (ma vale anche per tutti gli altri tapiri prima di lei). Apparteniamo a quel ristretto cerchio di spettatori che davanti a Staffelli che consegna tapiri per strada, o prima di lui il Gabibbo, non ha mai riso neanche sforzandosi. Identificandoci semmai sempre con l’intervistato, sperando in una sua reazione scomposta, facendo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non sappiamo cosa sia successo tra Massimilianoe Ambrae non ci frega granché. Ma sappiamo che, quando serve, la cancel culture non c’è mai. Perché di tutte le statue, statuine e statuette da abbattere ce n’è almeno una che varrebbe la pena lasciarsi alle spalle per sempre: il tapiro. L’antenato delle gogne social. Il feticcio del populismo televisivo anni Novanta, cui soprattutto non si perdonerà mai la colpa più grave: “Non fa ridere”, come dice ora la figlia di Ambra (ma vale anche per tutti gli altriprima di lei). Apparteniamo a quel ristretto cerchio di spettatori che davanti a Staffelli che consegnaper strada, o prima di lui il Gabibbo, non ha mai riso neanche sforzandosi. Identificandoci semmai sempre con l’intervistato, sperando in una sua reazione scomposta, facendo ...

Advertising

ilfoglio_it : Non sappiamo cosa sia successo tra Massimiliano Allegri e #AmbraAngiolini e non ci frega granché. Ma sappiamo che,… - l_angiolini : @AM_Porta @pantycat @AndreaOrlandosp concordo assolutamente ma la redditivitá delle aziende non é meglio dei salari… - MikeOpOp : @puscascapo @l_angiolini Questa purtroppo è ignoranza. Hai 22 anni e forse ti serve qualche informazione in più. Es… - marknerazzurro : @nexusSEI_6 @DanieleQuaglia7 @l_angiolini Bloccalo e passa oltre, non ne vale la pena! Azzz suoi! - rizza_francesco : @SamSorcio @l_angiolini Proprio perché è un rifiuto ideologico, sono oltre la post-verità, rifiutano i dati certifi… -