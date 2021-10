Murgia | «Io e Inzaghi cresciuti insieme Ha una grande qualità»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Alessandro, ex centrocampista della Lazio, ha parlato dell’attuale allenatore dell’Inter, SimoneIntervistato da Sky Sport, l’ex centrocampista della Lazio, ora al Perugia, Alessandro, ha parlato di Simone, che ha avuto nella sua esperienza in biancoceleste. GLI INIZI – «Possiamo dire che lui ed io siamo. Mi ricordo quel periodo in cui è arrivato a campionato in corso. Quella gara contro il Palermo fu la mia prima convocazione e anche la sua prima partita, finita con una vittoria. Le emozioni sono state tante, per me ma credo anche per il mister. Il percorso che ha fatto alla Lazio parla da solo. Personalmente non avevo dubbi, lo conoscevo da tanto tempo e lo conosco abbastanza bene. Sono molto contento per il percorso che ha ...