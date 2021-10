Muore in bici travolta da un furgone: Emanuela aveva 11 anni. 'Una settimana fa era morto il nonno' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un Dolore troppo grande . Ieri in provincia di Padova, a Reschigliano, Emanuela Brahja è morta dopo essere stata investita mentre era in sella alla sua bici . Esattamente una settimana fa era morto il ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un Dolore troppo grande . Ieri in provincia di Padova, a Reschigliano,Brahja è morta dopo essere stata investita mentre era in sella alla sua. Esattamente unafa erail ...

