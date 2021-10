Microsoft chiude Linkedin in Cina perché rispettare le limitazioni del paese è troppo difficile (Di giovedì 14 ottobre 2021) La comunicazione arriva direttamente dal vicepresidente senior di Linkedin, Mohak Shroff, cha ha scritto sul blog: «Stiamo affrontando un ambiente operativo significativamente più impegnativo e maggiori requisiti di conformità in Cina». In parole povere, avere a che fare con regole e limitazioni dei social in Cina è diventato troppo complicato per Linkedin Cina. Microsoft ha così deciso di chiudere Linkedin per aprire, entro fine anno, InJobs. Si tratterà di una versione del social che servirà solo per trovare lavoro e non includerà tutta la parte social (feed, condivisione, pubblicazione). LEGGI ANCHE >>> La censura del #MeToo in Cina passa per il blocco dei profili social delle vittime ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) La comunicazione arriva direttamente dal vicepresidente senior di, Mohak Shroff, cha ha scritto sul blog: «Stiamo affrontando un ambiente operativo significativamente più impegnativo e maggiori requisiti di conformità in». In parole povere, avere a che fare con regole edei social inè diventatocomplicato perha così deciso direper aprire, entro fine anno, InJobs. Si tratterà di una versione del social che servirà solo per trovare lavoro e non includerà tutta la parte social (feed, condivisione, pubblicazione). LEGGI ANCHE >>> La censura del #MeToo inpassa per il blocco dei profili social delle vittime ...

