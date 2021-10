Maignan? Solo l'ultimo della lista: Milan, l'impressionante record di infortuni in 2 mesi (Di giovedì 14 ottobre 2021) La iella si sta abbattendo sul Milan, che ha i cerotti e deve dare il massimo con gli uomini contati nelle prossime sfide. Col Verona non ci saranno Maignan, Theo Hernandez, Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko, ma anche Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic e l'ex Crotone Messias. Lo svedese lavora ancora a parte e proverà a esserci col Porto, mentre i due mediani, Krunic e Bakayoko, non dovrebbero accelerare il loro lavoro personalizzato. Lo stesso per precauzione potrebbe fare anche Davide Calabria: nessuna lesione per il terzino rossonero, ma un affaticamento all'adduttore che non va sottovalutato. Ai box anche Junior Messias, infortunatosi al retto femorale della coscia sinistra e out per almeno un mese. Gli altri infortunati e la probabile formazione (obbligata) - Non ci saranno nemmeno Daniel Maldini, che ha subito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) La iella si sta abbattendo sul, che ha i cerotti e deve dare il massimo con gli uomini contati nelle prossime sfide. Col Verona non ci saranno, Theo Hernandez, Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko, ma anche Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic e l'ex Crotone Messias. Lo svedese lavora ancora a parte e proverà a esserci col Porto, mentre i due mediani, Krunic e Bakayoko, non dovrebbero accelerare il loro lavoro personalizzato. Lo stesso per precauzione potrebbe fare anche Davide Calabria: nessuna lesione per il terzino rossonero, ma un affaticamento all'adduttore che non va sottovalutato. Ai box anche Junior Messias, infortunatosi al retto femoralecoscia sinistra e out per almeno un mese. Gli altri infortunati e la probabile formazione (obbligata) - Non ci saranno nemmeno Daniel Maldini, che ha subito ...

