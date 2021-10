Loredana Bertè | nel nuovo album “Manifesto” duetti con Fedez e J-Ax

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Esce il 5 novembre il” di. Questa la tracklist: 1.”Bollywood”, 2. “Lacrime in limousine” feat., 3. “Ho smesso di tacere”, 4. “Florida” feat. Nitro, 5. “Dark lady”, 6. “Figlia di…”, 7. “Chi non muore si rivede, 8. “Donne di Ferro” feat. J-Ax, 9. “Quelle come me”, 10. “Persa nel supermercato”. All'Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad unire – come nessun altro ha fatto – diverse generazioni nell'amore per la sua musica, sempre attuale e all'avanguardia”.(ITALPRESS).