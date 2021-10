Le case editrici indipendenti alla riscossa

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Notizie buone e cattive si susseguono e si intrecciano senza soluzione di continuità al Salone del Libro di Torino. Ieri, nel giro di poche ore, i frequentatori della più importante fiera editoriale italiana hanno ascoltato dichiarazioni all’apparenza discordanti. DA UN LATO, le giustificate manifestazioni di entusiasmo degli aderenti all’Adei, l’associazione degli editori, per i risultati eccellenti registrati quest’anno («il fatturato cresce del 28% rispetto al 2020», ha sottolineato il presidente Adei Marco Zapparoli, della casa editrice Marcos y Marcos), … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

sbonaccini : Un biblioteca digitale gratuita per tutte le scuole dell'Emilia-Romagna? Da oggi realtà. Migliaia di ebook delle… - OrioliAlberto : RT @anelloforte: Perchè le case editrici più importanti ignorano commenti e interazioni ma, bontà loro, cuorano gli sputacchi delle celebri… - SEditoriali : RT @LegacoopN: ??Oggi a Torino inizia il @SalonedelLibro! ??Come ogni anno @CooperativeITA partecipa con le sue tante case editrici #cooper… - pulin_in : @GiuVale_ Sii bellissimo ?? ho ancora tanti gadget delle case editrici! Forse erano anche tempi migliori ma l'unica… - Alberto18076 : La più giovane delle case editrici @utopiaeditore a @SalonedelLibro -

Ultime Notizie dalla rete : case editrici

Il Manifesto

Come si vede, queste opere erano diffuse, lele ritenevano valide anche economicamente, cioè riscuotevano interesse. Anche Belloc sta tornando in libreria, forse con più fatica rispetto ...... informarli sulle nuove uscite editoriali, sui premi più importanti in Italia, sui generi letterari che compongono il vasto panorama librario, sulle, dalle più importanti a quelle ...La tematica di questa 33esima edizione della kermesse libraria è “Vita Supernova”, dedicata alla celebrazione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, Dante Alighieri ...La Giuria della 6° edizione di International Food & Sustainability Bologna Award ha deciso di conferire... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...