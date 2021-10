Insigne Toronto | nulla di fatto | in MLS va un altro italiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il futuro di Lorenzoè al centro del calciomercato del Napoli: va al?. Il capitano azzurro, com'è noto, è in scadenza di contratto e nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club e diversi campionati. Dalla Serie A alla Premier League, fino alla MLS. Calciomercato Napoli, Inisgne al? Affare (quasi) impossibile Proprio dal Canada, e più precisamente daiFC, negli ultimi giorni sembrava arrivato il contratto faraonico per convincere Lorenzoa lasciare Napoli. Il Presidente del club della MLS, Bill Manning, era stato visto in compagnia di Andrea D'Amico, agente e intermediario di mercato, in un noto ristorante a Napoli. Tutto lasciava presagire che si stesse parlando del possibile trasferimento del capitano azzurro in America. Da più fronti, poi ...

Commenta per primo Futuro ancora in bilico per Lorenzo, per il quale secondo La Gazzetta dello Sport, giorni fa si sarebbe mosso ilattraverso un incontro con l'agente del giocatore, lo stesso attaccante e un rappresentate della MLS.Difficile, invece, vederein maglia Roma o Juventus, offerte a 35, così come l'approdo a una tra Miami o. LE ULTIME NOTIZIE News Travolta da un pancale, operaia muore 40 giorni dopo l'...ROMA - Vicini, ma lontani. La storia tra Lorenzo Insigne e il Napoli potrebbe non avere il lieto fine: la firma sul rinnovo del capitano azzurro continua a non ...La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne: “Nei giorni scorsi ... sarebbe un dirigente del Toronto. Tra l’altro, pare che i tre siano stati ospiti di Vincenzo ...