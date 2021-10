Il gip ha deciso: Castellino e gli altri all'assalto della Cgil restano in carcere (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non solo si è trattato di "fatti estremamente gravi". Secondo il giudice per le indagini preliminari Annalisa Marzano, dopo gli scontri di sabato "sussiste il concreto e attuale pericolo, per specifiche modalità e circostanze del fatto che illustrano una personalità degli arrestati non estranei alla violenza e capaci di commettere, soprattutto in questo contesto storico, nuovamente delitti della medesima indole offensiva". Dunque restano in carcere i sei arrestati protagonisti dell'assalto alla sede della Cgil. Il gip di Roma, dopo l'udienza di convalida di questa mattina, ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare per Giuliano Castellino, Roberto Fiore, Biagio Passaro, Luigi Aronica, ex Nar, Pamela Testa e Salvatore Lubrano. Accolto dunque l'intero ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non solo si è trattato di "fatti estremamente gravi". Secondo il giudice per le indagini preliminari Annalisa Marzano, dopo gli scontri di sabato "sussiste il concreto e attuale pericolo, per specifiche modalità e circostanze del fatto che illustrano una personalità degli arrestati non estranei alla violenza e capaci di commettere, soprattutto in questo contesto storico, nuovamente delittimedesima indole offensiva". Dunqueini sei arrestati protagonisti dell'alla sede. Il gip di Roma, dopo l'udienza di convalida di questa mattina, ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare per Giuliano, Roberto Fiore, Biagio Passaro, Luigi Aronica, ex Nar, Pamela Testa e Salvatore Lubrano. Accolto dunque l'intero ...

