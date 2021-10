Halo Infinite svelerà il multiplayer competitivo questa sera

Advertising

infoitscienza : Halo Infinite, Call of Duty Vanguard e Battlefield 2042: chi vincerà la guerra degli FPS? - EvilPhoenix007X : Halo 5.5 Infinite Warfare - Eurogamer_it : Un leak svela le ricompense gratuite nel Battle Pass di #HaloInfinite. - Yuki45973577 : RT @GameXperienceIT: Halo Infinite, un video leak svela la mappa multiplayer Launch Site - GameXperienceIT : Halo Infinite, un video leak svela la mappa multiplayer Launch Site -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Eurogamer.it

di 343 Industries non è più un'incognita nell'equazione degli sparatutto. Grazie alla pubblicazione di una serie di test , sappiamo che il gioco avrà dei bot, conosciamo il gameplay e ...Dopo un lunghissimo ritardo, sembra chesia quasi alle porte. Anche se non abbiamo ancora visto quasi nulla dalla campagna del gioco, il multiplayer è stato in piena mostra con diverse beta di prova. L'accoglienza è stata ...Appuntamento alla serata di giovedì 14 ottobre per un nuovo reveal del gameplay di Halo: Infinite, in compagnia degli sviluppatori.Il supporto in termini di contenuti per Halo The Masterchief Collection giunge al capolinea con la Stagione 8, l'ultima prima del lancio di Halo Infinite.