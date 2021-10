Green pass, Sileri: “Si può dare tampone gratuito solo a lavoratori in difficoltà economiche. Ma deve essere soluzione temporanea” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Una terza via tra l’avere e il non avere il Green pass? Si chiama ‘adattamento’, nel senso che l’azienda può trovare una soluzione compatibile con la sicurezza e con le esigenze del lavoro, così come si può offrire temporaneamente, e sottolineo ‘temporaneamente’, una soluzione con tampone gratuito per chi non è vaccinato ed è in difficoltà a livello economico. I tamponi costano e concordo sul fatto che una mano andrebbe tesa per alcune fasce della popolazione”. È il commento del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), alle problematiche che stanno affiorando alla vigilia dell’obbligo del Green pass a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Una terza via tra l’avere e il non avere il? Si chiama ‘adattamento’, nel senso che l’azienda può trovare unacompatibile con la sicurezza e con le esigenze del lavoro, così come si può offriremente, e sottolineo ‘mente’, unaconper chi non è vaccinato ed è ina livello economico. I tamponi costano e concordo sul fatto che una mano andrebbe tesa per alcune fasce della popolazione”. È il commento del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ospite de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), alle problematiche che stanno affiorando alla vigilia dell’obbligo dela ...

