Green Pass: Pe dibatte mercoledì su gruppi estrema destra (Di giovedì 14 ottobre 2021) mercoledì prossimo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo si terrà un dibattito sull'estremismo di destra in Europa, alla luce dei recenti fatti di Roma. Lo ha deciso la Conferenza dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021)prossimo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo si terrà un dibattito sull'estremismo diin Europa, alla luce dei recenti fatti di Roma. Lo ha deciso la Conferenza dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - smilypapiking : RT @CalaminiciM: E’ chiaro che qualcuno stia incoraggiando i no vax a creare disordine ,perché si vuole colpire il governo. C’è qualcuno ch… - FrancoSpatuzza : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: 'L'alternativa al Green Pass è l'obbligo vaccinale' #berlusconi -