Gestori di due autolavaggi multati ad Ostia | ecco perchè

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Addi duesono statiper irregolarità nello scarico dei rifiuti, nell'ambito di controlli svolti dai carabinieri di concerto con la forestale al fine della verifica del rispetto delle norme in materia ambientale. In uno gestito da un cittadino egiziano, i carabinieri hanno appurato l'assenza del registro cronologico di carico e scarico delle annotazioni e dei formulari di smaltimento dei rifiuti, multando il titolare per oltre 4000 euro. Un'altra attività, gestita sempre da un connazionale, è stata multata per documentazione incompleta sullo scarico dei rifiuti.