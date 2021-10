Fino all’ultimo battito: trama episodi 14 ottobre 2021 su Rai 1 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fino all’ultimo battito episodi 14 ottobre. Torna su Rai giovedì 14 ottobre 2021 la fiction con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Fino all’ultimo battito trama episodio 7 Il mondo oscuro. Il bacio tra Diego e Rosa non passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. Diego ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l’inferno in cui si trova. Elena non vuole più sposarlo. La mattina successiva, ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)14. Torna su Rai giovedì 14la fiction con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci e Loretta Goggi. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAo 7 Il mondo oscuro. Il bacio tra Diego e Rosa non passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. Diego ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l’inferno in cui si trova. Elena non vuole più sposarlo. La mattina successiva, ...

Advertising

redazioneiene : “Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo e dire: non mi va più”. @Elodiedipa #LeIene - Amaaaaanu : RT @CuocoFiorellino: Mi mancava la tipa che scriveva un #tcry in treno davanti a me. Giuro che mi hanno sentito insultarla fino all'ultimo… - aboutmarchesi : RT @Ste_Mazzu: Per affrontare un periodo tremendo come questo, occorreva un governo politico formato da partiti in sintonia con i ceti più… - Lorenzo47103171 : @GiovanniToti @mattino5 No gli indecisi dopo le vostre dichiarazioni totalitariste e ricattatorie sono diventati de… - fcardaropoli6 : @marco_rogerio_ La cosa più importante di quella partita è che siamo stati SQUADRA.Cosa che dall'ultimo anno di all… -