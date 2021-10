Dramma a Napoli, investito dal treno della metro Linea 1 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tragedia a Napoli, uomo investito dal treno in corsa della Linea metro 1. È di pochissimi minuti fa la notizia del Dramma avvenuto al Vomero, nella stazione Quattro Giornate. Uomo investito dal treno al Vomero Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto sui binari, mentre il treno si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tragedia a, uomodalin corsa1. È di pochissimi minuti fa la notizia delavvenuto al Vomero, nella stazione Quattro Giornate. Uomodalal Vomero Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto sui binari, mentre ilsi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Il cantautore e cabarettista napoletano #FedericoSalvatore ricoverato a #Napoli per emorragia cerebrale. La moglie: 'S… - Libero_official : Il cantautore e cabarettista napoletano #FedericoSalvatore ricoverato a #Napoli per emorragia cerebrale. La moglie:… - pasking2000 : @danieletriolo @PianetaMilan @acmilan @mmseize Penso anche io. Comunque se mirante torna in forma non è un dramma.… - diavolisempre : Sabato per me gioca comunque il ragno albino. Forza tata!!! Mirante lo hanno preso piu per cautelarsi visto che pur… - Franc020212071 : @fattoquotidiano E nel frattempo a Napoli un esponente del PD viene colto con le mani in marmellata.... Il vero d… -