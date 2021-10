Barcellona, il rinnovo di uno storico canterano è in bilico! Due big italiane su di lui (Di giovedì 14 ottobre 2021) In Catalogna molti definiscono il 2021 come l’anno 0. L’anno in cui se n’è andato il più grande di tutti i tempi della storia del Barcellona ma non solo. Laporta ha avviato la ripartenza del Barcellona e come all’inizio di ogni ciclo, Koeman e la sua squadra sembrano essere in grossa difficoltà. Oltre ciò, fuori dal campo, il presidente blaugrana cerca di rinnovare la squadra puntando tutto sulla Masia. Uno degli storici canterani che si è reso celebre per il famoso gol del 6-1 con il Psg, sembra non aver grande intenzione di rinnovare. Sergi Roberto Barcellona mercatoSi tratta di Sergi Roberto. Lo spagnolo ,infatti , sembra essere finito nel mirino di due big italiane, Juventus e Milan. LEGGI ANCHE: Milan, derby spagnolo per un pilastro rossonero! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) In Catalogna molti definiscono il 2021 come l’anno 0. L’anno in cui se n’è andato il più grande di tutti i tempi della storia delma non solo. Laporta ha avviato la ripartenza dele come all’inizio di ogni ciclo, Koeman e la sua squadra sembrano essere in grossa difficoltà. Oltre ciò, fuori dal campo, il presidente blaugrana cerca di rinnovare la squadra puntando tutto sulla Masia. Uno degli storici canterani che si è reso celebre per il famoso gol del 6-1 con il Psg, sembra non aver grande intenzione di rinnovare. Sergi RobertomercatoSi tratta di Sergi Roberto. Lo spagnolo ,infatti , sembra essere finito nel mirino di due big, Juventus e Milan. LEGGI ANCHE: Milan, derby spagnolo per un pilastro rossonero! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

