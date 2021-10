Ballando con le Stelle | Milly Carlucci svela dei retroscena su Alessia Marcuzzi e alcuni volti di Mediaset – VIDEO

(Di giovedì 14 ottobre 2021)tornerà in pista con la nuova edizione dicon leproprio questo sabato 16 ottobre. Oggi, in occasione della conferenza stampa, hatocon protagonisti deidicon lesuAvevo chiesto addi fare parte del cast... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

SabrinaSalerno : Il ballo di coppia è travolgente, entusiasmante e coinvolgente ma anche faticoso, stressante e deprimente… Tra tant… - Raiofficialnews : ??#BallandoConLeStelle, la conferenza stampa con il cast ora in diretta streaming ?? - Raiofficialnews : ??Il cast di #BallandoConLeStelle ?? Dal #16ottobre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay, con @milly_carlucci e la part… - _Alessio_88 : Ballando con Serena... #oggièunaltrogiorno - ciccia61 : RT @Raiofficialnews: ??Il cast di #BallandoConLeStelle ?? Dal #16ottobre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay, con @milly_carlucci e la parteci… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Parola del direttore di Rai1 Stefano Coletta nel corso della presentazione all'Auditorium Rai di Roma della sedicesima edizione dile Stelle, ai nastri di partenza. Sabato 16 ottobre, in ...Barbara d'Urso potrebbe sbarcare come ballerina per una notte ale stelle ...Morgan ha spiegato di aver accettato di partecipare come concorrente a ‘Ballando con le Stelle’ per contrastare la pigrizia che aumenta con il passare degli anni.Il nuovo giudice di questa edizione di Ballando con le stelle è Carolyn Smith che è stata ospite di Serena Bortone e ha parlato di sé e delle sue aspettative per questa edizione del programma ...