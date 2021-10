Badminton | Thomas & Uber Cup Finals Aarhus 2021 | definiti i quarti maschili e le semifinali femminili

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Proseguono ad, in Danimarca, leCupdi, ovvero i più prestigiosi tornei a squadre, rispettivamente maschile e femminile, al mondo, paragonabili per importanza ai Mondiali: nella sesta giornata di gare si conclude la fase a gironi maschile e si disputano idi finaleCUP Nel Gruppo C la Cina conquista la vetta battendo l’India per 4-1, ma entrambe vanno ai, mentre nel Gruppo D il Giappone batte la Malesia per 4-1, ma anche in questo caso entrambe passano ai, infine non si gioca l’incontro tra Canada ed Inghilterra per la rinuncia al torneo da parte degli inglesi. Gruppo C Cina-India 4-1 Gruppo D Giappone-Malesia ...