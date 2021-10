Ascolti TV | Mercoledì 13 ottobre 2021. Vince Luce dei tuoi Occhi (15.6%), Rai1 13.8%, Coliandro chiude all’8% (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luce dei tuoi Occhi Nella serata di ieri, Mercoledì 13 ottobre 2021, su Rai1 Tutta un’altra vita ha conquistato 2.920.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Luce dei tuoi Occhi ha incollato davanti al video 3.050.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con L’Ispettore Coliandro 8 ha interessato 1.751.000 spettatori (8%). Su Italia1 Honolulu ha raccolto 850.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.900.000 spettatori con il 9.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 696.000 spettatori (4.3%). Su La7 Non è L’Arena registra 902.000 spettatori con il 5.5%. Su Tv8 X Factor segna 617.000 spettatori (3%). Sul Nove Accordi & ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 ottobre 2021)deiNella serata di ieri,13, suTutta un’altra vita ha conquistato 2.920.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5deiha incollato davanti al video 3.050.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con L’Ispettore8 ha interessato 1.751.000 spettatori (8%). Su Italia1 Honolulu ha raccolto 850.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.900.000 spettatori con il 9.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 696.000 spettatori (4.3%). Su La7 Non è L’Arena registra 902.000 spettatori con il 5.5%. Su Tv8 X Factor segna 617.000 spettatori (3%). Sul Nove Accordi & ...

