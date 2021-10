Amazon sta crescendo del 49%

Leggi su butac

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Stef, tu sappi che ti vogliamo tutti bene qui in redazione, ti vogliamo bene perché sei l’unica persona che ci ha inviato una segnalazione “Covid free” da inizio settimana. Ci è stato segnalato da Stef questo SMS che è arrivato sul suo telefonino martedì 12 ottobre – data della segnalazione – alle 11:15 di mattina. nel 2021! Investi 200€ e guadagna uno stipendio extra! Clicca qui per essere contattato gratuitamente no il link non lo riporto… Il link dell’SMS rimanda a un sito che si chiama FinanceReport4You, che appena cliccato si presenta così: Il sito 3ck.me risulta registrato 91 giorni fa, purtroppo cliccando sul pulsante Conferma da browser sicuro non succede nulla, si apre solo un pop up che ribadisce “Ti interessa saperne di più?” e la possibilità di cliccare su OK, ma non ci si smuove da li. Quello che incuriosisce è che sul sito appare anche una mail per “smettere di ...