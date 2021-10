Alitalia, al via Ita con 191 voli: primo decollo da Linate (Di venerdì 15 ottobre 2021) primo decollo di Ita, la nuova compagnia che subentrerà ad Alitalia, oggi alle 6.20 a Milano Linate destinazione Bari. Il primo giorno verranno operati dalla nuova compagnia guidata dall’ad Fabio Lazzerini e dal presidente Alfredo Altavilla 191 voli: 24 nazionali e 56 internazionali. Anche se la maggior parte dei voli saranno operati fra Roma Milano, nel primo giorno di attività di Ita si volerà anche su mete internazionali: saranno operati 3 voli da Milano a Bruxelles, tre da Milano a Parigi, due da Roma verso Amsterdam e due verso Parigi, uno da Roma per Francoforte, Monaco, Londra, Madrid, Nizza, Tunisi. In volo ci sarà anche l’aereo con livrea celebrativa born in 2021. La nuova compagnia che subentra oggi ad ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021)di Ita, la nuova compagnia che subentrerà ad, oggi alle 6.20 a Milanodestinazione Bari. Ilgiorno verranno operati dalla nuova compagnia guidata dall’ad Fabio Lazzerini e dal presidente Alfredo Altavilla 191: 24 nazionali e 56 internazionali. Anche se la maggior parte deisaranno operati fra Roma Milano, nelgiorno di attività di Ita si volerà anche su mete internazionali: saranno operati 3da Milano a Bruxelles, tre da Milano a Parigi, due da Roma verso Amsterdam e due verso Parigi, uno da Roma per Francoforte, Monaco, Londra, Madrid, Nizza, Tunisi. In volo ci sarà anche l’aereo con livrea celebrativa born in 2021. La nuova compagnia che subentra oggi ad ...

