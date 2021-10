Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: debutta ufficialmente in Italia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva ufficialmente in Italia e grazie alla collaborazione con Nexi e Mastercard consentirà di pagare in store Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva ufficialmente sul mercato Italiano e consentirà di effettuare pagamenti in negozio: associando, infatti, alla fitness Band la propria carta di pagamento Mastercard emessa da Nexi, già da domani sarà possibile pagare le proprie spese in store con un semplice gesto. Anche YAP, l’app di mobile payments targata Nexi e ideata per i più giovani, può essere virtualizzata sul dispositivo Xiaomi per pagare in store. In anteprima esclusiva per un mese, i clienti delle 150 Banche Partner della PayTech, potranno effettuare ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Mi6 NFC arrivaine grazie alla collaborazione con Nexi e Mastercard consentirà di pagare in storeMi6 NFC arrivasul mercatono e consentirà di effettuare pagamenti in negozio: associando, infatti, alla fitnessla propria carta di pagamento Mastercard emessa da Nexi, già da domani sarà possibile pagare le proprie spese in store con un semplice gesto. Anche YAP, l’app di mobile payments targata Nexi e ideata per i più giovani, può essere virtualizzata sul dispositivoper pagare in store. In anteprima esclusiva per un mese, i clienti delle 150 Banche Partner della PayTech, potranno effettuare ...

