Viminale, per G20 scudo droni e 500 militari in più a Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per assicurare lo svolgimento in sicurezza del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre prossimi "è stata condivisa l'esigenza di implementare di 500 unità aggiuntive delle forze armate il contingente dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per assicurare lo svolgimento in sicurezza del G20 didel 30 e 31 ottobre prossimi "è stata condivisa l'esigenza di implementare di 500 unità aggiuntive delle forze armate il contingente dell'...

Advertising

mauroberruto : Splendida notizia da @Viminale su ampliamento sistema di accoglienza e integrazione (Sai) per emergenza afghana. Gr… - ilfoglio_it : Il 'caso Castellino' davvero curioso. Come risulta nelle relazioni arrivate al Viminale, il leader di #ForzaNuova,… - TgrRaiFVG : .@PortodiTrieste, stop confermato. D'Agostino: se a oltranza, mi dimetto. Il presidente dell'Authority interviene n… - nestquotidiano : Viminale, per manifestazioni green pass e G20 rafforzamento vigilanza - AnsaRomaLazio : Viminale, per G20 scudo droni e 500 militari in più a Roma. Decisione dopo riunione Comitato per la sicurezza #ANSA -