Un'idea diversa di lusso, a Venezia inaugurato l'hotel Ca' di Dio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una nuova idea di hotel per Venezia, all'insegna del radicamento nella tradizione della città lagunare e della personalizzazione dell'esperienza per gli ospiti. Sulla Riva degli Schiavoni, a pochi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una nuovadiper, all'insegna del radicamento nella tradizione della città lagunare e della personalizzazione dell'esperienza per gli ospiti. Sulla Riva degli Schiavoni, a pochi ...

Advertising

AseroGiovanna : @VicoZanetti Io leggo il manifesto e ilfatto quotidiano. Ma è l'informazione che non funziona. C'è in atto un pen… - MattSDPell : @CateniAndrea @borghi_claudio Eravamo aperti da sempre. Un conto è un'idea diversa, un altro è mentire. - micheleguglie : RT @Affaritaliani: Un'idea diversa di lusso, a Venezia inaugurato l'hotel Ca' di Dio - JunipersV : RT @Affaritaliani: Un'idea diversa di lusso, a Venezia inaugurato l'hotel Ca' di Dio - robymes : @Giancar20108099 tanto è vero che sconfissero i menscevichi per il potere che avevano una idea di comunismo diversa… -