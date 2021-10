Ultime Notizie Roma del 13-10-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale azioni in studio a Giuliano Ferrigno greenpass polemica nei porti italiani una circolare del Viminale raccomanda le imprese di mettere a disposizione del personale è sprovvisto del certificato verde test molecolari oppure antigenici rapidi gratuiti dal 15 ottobre se non verrà ritirato l’obbligo del Passo stoffa tutte le attività del Porto di Trieste non c’hai il comitato dei Lavoratori Aggiungendo che ci saranno blocchi anche in altri porti italiani intanto Mario Draghi ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi covid in ambito lavorativo dal 15 ottobre la mancanza del papà non comporta il licenziamento Ma chi non ce l’ha dovrà essere allontanato dal posto di lavoro e cerco un giorno di mancato servizio conterà come un’assenza ingiustificata niente contributi al calcolo di giorni di ferie il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)dailynews radiogiornale azioni in studio a Giuliano Ferrigno greenpass polemica nei porti italiani una circolare del Viminale raccomanda le imprese di mettere a disposizione del personale è sprovvisto del certificato verde test molecolari oppure antigenici rapidi gratuiti dal 15 ottobre se non verrà ritirato l’obbligo del Passo stoffa tutte le attività del Porto di Trieste non c’hai il comitato dei Lavoratori Aggiungendo che ci saranno blocchi anche in altri porti italiani intanto Mario Draghi ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi covid in ambito lavorativo dal 15 ottobre la mancanza del papà non comporta il licenziamento Ma chi non ce l’ha dovrà essere allontanato dal posto di lavoro e cerco un giorno di mancato servizio conterà come un’assenza ingiustificata niente contributi al calcolo di giorni di ferie il ...

