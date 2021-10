“Tutta un’altra vita” | Enrico Brignano il tassinaro che svolta stasera in tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ah Loré, com”è che non mi sono mai comprato ”no smoking? – E ”ndo cazzo ce devi annà tu, cò lo smoking?”. Scende dal taxi e risale sul taxi. Non è un indaffarato uomo d’affari e la sua leggerissima ventiquattrore. Lui è Gianni (), al volante della sua multipla, chiama tutti dottore, e ha il peso delle valigie da carico e scarico sulle vertebre. “”,in tv il taxi farà una corsa alle “Maldive“. Untutto gratta e vinci, e schedine perre. La routine influenza il suo linguaggio: “Ce l’avete li sordi?” – “No, papà” – “Meglio, così nun li perdete“. Fin quando, un giorno per caso, sul sedile posteriore della vettura, trova un paio di chiavi dimenticate di una faraonica villa da mille e una notte. ...