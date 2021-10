(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unper approvare una variazione di bilancio per quello che è anche l’lascito della giunta, l’Eurovision Song Contest. Per l’ultima volta la Sala Rossa si è riunita per approvare una variazione di bilancio che consenta il finanziamento della kermesse musicale che nel 2022 si svolgerà sotto la Mole. Poi alle 15.28 si sono sciolte le righe, con un momento di saluto da parte della sindaca uscente. “Voglio ringraziare gli uffici del, della Giunta e chi ha portato in aula quest’atto che è stato molto complesso”, ha detto Chiara. “Io spero, e so che sarà così, che chiunque sarà il sindaco della Città sentirà suo l’evento perché il lavoro da fare inizia oggi. È un evento che ha ricadute ...

Advertising

nuovasocieta : Termina ufficialmente l'amministrazione Appendino. Ultimo consiglio comunale #Torino - tripps42 : Nel settembre del 1982, dopo un incontro tra Tomaselli, Adinolfi e Spedicato svoltosi a Lignano Sabbiadoro, a nome… -

Ultime Notizie dalla rete : Termina ufficialmente

Corriere dello Sport

MILANO - Èiniziato il Mirante day in casa Milan. I rossoneri, vista l'incertezza sui tempi di recupero di Maignan, che dovrà sottoporsi a un'operazione al polso sinistro , sono corsi ai ripari e ......edizione al Centro Equestre del Mediterraneo di Ambelia dove avevo la fortuna di presenziare due anni fa nel ruolo di presidente di giuria in occasione del concorso nazionale che aprì...Termina con l’arresto, la giornata di A.M., 22enne biellese. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.RM. della Compagnia di Biella, durante un servizio perlustrativo in città, hanno arrestato ...Al termine delle tre giornate di gara si tirano le somme della 36esima edizione della Coppa degli Assi che, dopo dieci anni, ritorna in Sicilia in veste ...