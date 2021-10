Spazio | ultima frontiera Il capitano Kirk in orbita a 90 anni

Advertising

spaceis_cool : RT @emilio_cozzi: 'Mi porti su, signor Scott', anzi signor #Bezos A 90 anni, @WilliamShatner è tornato nello spazio. Stavolta, davvero. Pe… - ManuelaReversi : RT @emilio_cozzi: 'Mi porti su, signor Scott', anzi signor #Bezos A 90 anni, @WilliamShatner è tornato nello spazio. Stavolta, davvero. Pe… - FlutraZandolfi : RT @emilio_cozzi: 'Mi porti su, signor Scott', anzi signor #Bezos A 90 anni, @WilliamShatner è tornato nello spazio. Stavolta, davvero. Pe… - UgoBrera06 : RT @emilio_cozzi: 'Mi porti su, signor Scott', anzi signor #Bezos A 90 anni, @WilliamShatner è tornato nello spazio. Stavolta, davvero. Pe… - emilio_cozzi : 'Mi porti su, signor Scott', anzi signor #Bezos A 90 anni, @WilliamShatner è tornato nello spazio. Stavolta, davver… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio ultima

Metropolitan Magazine

L'obiettivo dell'ex bianconero è quello di trovare, con continuità, per guadagnarsi una chiamata per Qatar 2022 con il Brasile . Tra l'altro, l'presenza di Dani Alves è stata proprio ...Sarà sufficiente inserire la data dell'dose del ciclo vaccinale primario e selezionare la ...al centro vaccinale senza prenotazione oppure prenotare sul portale online regionale nello...Continua il monitoraggio dallo spazio dell’isola di La Palma attraverso i satelliti Copernicus Sentinel dell’Agenzia spaziale europea dell’Esa. Le nubi di cenere che si sono sollevate nei giorni scors ...L'attore di Star Trek è la persona più anziana ad aver volato nello spazio. Ce l’ha fatta William Shatner, attore 90enne noto come il capitano Kirk di Star Trek, a volare davvero nello Spazio. Il 90en ...