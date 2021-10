Sciopero No Green pass, dopo i portuali anche gli autisti Tir. Trieste: «Sarà venerdì nero, stop anche in altre città» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si preannuncia un venerdì da incubo in Italia per i porti, ma anche per il settore degli autotrasporti: la protesta dei lavoratori nasce dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si preannuncia unda incubo in Italia per i porti, maper il settore degli autotrasporti: la protesta dei lavoratori nascel'entrata in vigore dell'obbligo di...

