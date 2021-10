Regina Elisabetta, escluso un altro membro reale: stavolta si tratta del figlio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Regina Elisabetta II ha da qualche giorno terminato le sue vacanze estive. E’ così rientrata al castello di Windsor, dove risiede da quando ha avuto inizio la pandemia di Covid. Torna con l’angoscia causata dall’esclusione di un membro della famiglia reale: suo figlio. Di chi si tratta? Regina-Elisabetta-II-AltranotiziaIl 19 aprile ha festeggiato i suoi 95 anni, meno di un paio di settimane prima ha perduto il suo compagno di vita, il principe Filippo di Edimburgo, che per quasi 75 anni è stato al suo fianco, con la sua presenza silenziosa ma rassicurante. La Regina Elisabetta II mai come adesso lo avrebbe voluto al suo fianco. In questi giorni, per la prima volta, si è vista la ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) LaII ha da qualche giorno terminato le sue vacanze estive. E’ così rientrata al castello di Windsor, dove risiede da quando ha avuto inizio la pandemia di Covid. Torna con l’angoscia causata dall’esclusione di undella famiglia: suo. Di chi si-II-AltranotiziaIl 19 aprile ha festeggiato i suoi 95 anni, meno di un paio di settimane prima ha perduto il suo compagno di vita, il principe Filippo di Edimburgo, che per quasi 75 anni è stato al suo fianco, con la sua presenza silenziosa ma rassicurante. LaII mai come adesso lo avrebbe voluto al suo fianco. In questi giorni, per la prima volta, si è vista la ...

chetempochefa : 'Hai incontrato tutti, ti manca la Regina Elisabetta...' 'E devo muovermi mi sa!' @VioBebe a #CTCF con @fabfazio ?? - Corriere : Elisabetta scrive a Bossi: «Grazie per le parole gentili dopo la morte di Filippo» - WarRoomCisnetto : #Brexit & #BorisJohnson, EFFETTO BOOMERANG @ecisnetto con Antonio Caprarica, Giornalista, Elisabetta per sempre reg… - FilippoCarmigna : La regina Elisabetta per la prima volta con il bastone in pubblico - infoitcultura : Regina Elisabetta, il bastone per la prima volta in pubblico -