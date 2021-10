Norvegia | armato di arco e frecce fa strage | 4 morti e diversi feriti La polizia | “Non esclusa la matrice terroristica”

Advertising

Agenzia_Ansa : Terrore in Norvegia, un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone, molti i feriti. La strage è avvenu… - rtl1025 : ?? Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre questa sera a Kongsberg,… - Corriere : Terrore in Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone - GiuseppeEvangeo : RT @SkyTG24: #Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone. Le prime immagini - zizionice : RT @SkyTG24: #Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone. Le prime immagini -

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia armato

Un uomo ha fatto strage a Kongsberg, nel sud - est delladi arco e frecce, ha iniziato a prendere di mira i passanti in diverse zone della cittadina. Il bilancio, ancora provvisorio e non ufficiale, è di almeno quattro morti, tra cui un ...di arco e frecce . Così si è presentato il killer che ha fatto una strage in. Al Sud del Paese, nella città di Kongsberg , a circa 80 chilometri dalla capitale Oslo, un uomoha ...Lo riferisce il quotidiano locale Drammens Tidende, secondo il quale un agente di polizia sarebbe rimasto ferito alla schiena da una freccia. 'Possiamo purtroppo confermare che ci sono diversi feriti ...E' successo nella città Kongsberg, sud est del Paese, nel tardo pomeriggio di oggi, La polizia non esclude la matrice terroristica ...